Kerstboom op Onafhankelijkheidsplein in Suriname staat er weer

Voor het 9e achtereenvolgende jaar staat deze reuze kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. De kerstboom, die een initiatief is van Roeli’s Lighting & Décor, is afgelopen weekend opgeleverd.

Het bedrijf doet het elk jaar gratis met wat ondersteuning vanuit de Surinaamse overheid. De boom die er is neergezet, is opgetrokken uit ijzerwerk en is ruim 27 meter hoog. Het is nog steeds de hoogste boom in de regio

Op woensdag 16 december zullen de lichten officieel worden aangestoken. Dit is de laatste jaren een officieel evenement geworden. De organisatie ligt dit jaar in handen van het kabinet van de First Lady.