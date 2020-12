Boek: Het leven van Wally K. uit Paramaribo

Op vrijdag 11 december is het nieuwe boek ‘Ap – Het leven van Wally K. uit Paramaribo’ van Wonny Stuger verschenen. Deze biografie wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Surinaamse mannen vertellen maar zelden vrijuit over hun leven. Wally K. (1936), alias Ap, doet dat wel. Hij laat de lezer op een verrassend openhartige manier delen in belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Situaties, dialogen en personen weet hij levendig te omschrijven. Hoogtepunten vertelt hij beeldend en hij schroomt niet inzage te geven in soms hartverscheurende diepte punten. Zijn moeder speelde een belangrijke rol in zijn leven.

Om de keuzes die ze heeft gemaakt in haar leven te begrijpen, duikt hij in de Surinaamse geschiedenis. Als vanzelfsprekend komen ook bepaalde Surinaamse maatschappelijke en culturele aspecten naar voren, wat een leerzame laag toevoegt aan het geheel. De afwisseling van humor en ontroerende scenes zorgt voor een boeiende vertelling van het veelbewogen leven van Ap.

Wonny Stuger Paramaribo (1960), woont en werkt vanaf 1975 in en rond Den Haag. Begin met haar een gesprek over persoonlijke verhalen of gebeurtenissen van vroeger en ze kan uren geboeid luisteren en de gesprekspartner uitdagen nog meer te vertellen. Haar grote passie is het naspeuren van afstamming en verwantschap van haar families.

Er zijn zoveel helden in de eigen familie die niet ontdekt zijn, gewone mensen die heldendaden hebben verricht. Helden die nooit hun verdiende plaats in de geschiedenis zullen krijgen als je niet zelf op onderzoek uit gaat en het voor het voetlicht brengt, is haar stelligste overtuiging. Naast schrijven heeft ze nog andere creatieve kanten die onder andere tot uiting komen in het verdienstelijk schilderen.