Zwerfvuil blijft een probleem in Nickerie

Zwerfvuil blijft een probleem in het district Nickerie. Onverantwoordelijke burgers dumpen vuil langs de Van Idsingaweg richting Zeedijk in Suriname. Dit ondanks het feit dat de wekelijkse ophaal van huisvuil gratis is in het district. Ook wordt er vanuit het districtscommisariaat Nickerie op regelmatige basis grofvuil opgehaald in de diverse ressorten.

Districtscommissaris Senrita Gobardhan doet wederom een beroep op de burgers geen vuil langs de openbare wegen, in de trenzen of leegstaande percelen te dumpen. Zij zegt dat de samenleving zelf verantwoordelijk is voor het schoon en ziektevrij houden van het milieu.