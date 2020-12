Werkgroep moet oplossingen voor verkeersproblematiek aandragen

Onlangs is een speciale werkgroep in het leven geroepen om oplossingen voor de verkeersproblematiek in Suriname aan te dragen. Het gaat daarbij om acute verkeerssituaties die om een dringende oplossing vragen waaronder de Ringweg, de J. Wijdenboschbrug en de Van ‘t Hogerhuysstraat.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken en Verkeer (OW&V), het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), het Korps Politie Suriname (KPS) en andere deskundigen waaronder enkele van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie.

Deze werkgroep onder leiding van dhr. D. Lo-Fo-Sang, werkt doelgericht naar algemeen aanvaardbare wegsituaties die kunnen bijdragen aan een veilig verkeer in Suriname.

De werkgroep heeft op woensdag 9 december jl. verschillende presentaties met deskundigen over de genoemde verkeersproblematiek gehouden, meldt de Surinaamse politie.