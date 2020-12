VSH Transport introduceert elektrisch shuttle bus op Nieuwe Haven

VSH Transport is op weg naar het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Onlangs heeft het zijn hoogfrequente personeelstransport, met hoge CO2-uitstoot, vervangen met transport op basis van zonne-energie.

Het is een elektrische shuttle bus voor 15 personen met een solar charging systeem. In opzet is het de eerste in zijn soort in Suriname. Er zijn wel vergelijkbare voertuigen die in de Horeca gebruikt worden zoals bij de golfclub en enkele casino’s. Die zijn op zich wat kleiner en niet-solar. Op het Jules Sydney Havencomplex is het wel de eerste en enige die wordt ingezet door VSH Transport. Dit voertuig wordt ingezet voor het transporteren van VSH Transport personeel en klanten die VSH Transport-terminal bezoeken op de Jules Sydney haven.

“Binnen onze bedrijfsvoering als terminal operator op de Jules Sydney haven zijn wij continu bezig onze operations te monitoren en evalueren. Wij kijken naar hoe wij kunnen optimaliseren in veiligheid en efficiency op elk aspect. In dit geval hebben wij besloten deze stap te doen uit overweging van veiligheid en efficiëntie om personenverkeer op de VSH terminal veiliger en efficiënter uit te voeren. Dit hebben wij ook gedaan in samenhang met onze kwaliteits- en milieudoelstellingen”, vertelt Jamal Sastro, Operations Manager bij VSH Transport.

Het bedrijf is van plan om na evaluatie van de totale performance zijn vloot uit te breiden.