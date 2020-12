Het totaal aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname is de afgelopen 24 uur gestegen van 13 naar 16. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Volgens de cijfers zijn er het afgelopen etmaal 2 nieuwe gevallen bijgekomen. 1 geval werd geregistreerd in Paramaribo en het ander geval in Commewijne, na in totaal 68 keer testen.