Politie houdt buitenlanders aan die zich voordoen als politieagenten met kogelvrije vesten

De twee buitenlanders, die de Surinaamse politie op woensdagmiddag 9 december op de hoek van de Rembrand- en de Albert Cuypstraat heeft aangehouden, deden zich voor als politieagenten. De 26-jarige H.V. en de 28-jarige verdachte R.D. waren gekleed in kogelwerende vesten met als opschrift ‘Politie’ meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Beide mannen worden ervan verdacht op maandag 30 november jongstleden een roofoverval te hebben gepleegd aan de Patatawiristraat. Daarbij werd een manspersoon beroofd van zijn sieraden en geld, waarna zij het hazenpad kozen. De man deed aangifte ter zake diefstal middels geweldpleging op het politiebureau Geyersvlijt.

Leden van het RBTP signaleerden op 9 december een verdacht voertuig met vier inzittenden aan de Jan Steenstraat en reden deze op een bepaald moment klem. Terwijl de politiemannen naar het voertuig liepen, namen ze duidelijk waar dat één der inzittenden een zware wapen te voorschijn haalde. De politie aarzelde niet en was op dat moment genoodzaakt vuurwapen geweld aan te wenden.

De verdachten zagen kans weg te rijden, maar werden achterna gezeten door het RBTP. Zij werden vervolgens wederom klem gereden aan de Rembrand- en Albert Cuypstraat. Drie verdachten kozen het hazenpad van wie één hunner het aangrenzend bos in vluchtte.

In het voertuig werd de verdachte H.V. met een vuistvuurwapen en een schotverwonding die hij vermoedelijk heeft opgelopen bij de aanhouding aangetroffen. De gewonde verdachte werd voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het bosschage werd vervolgens door het RBTP uitgekamd en werd de 28-jarige R.D. daarbij in de kraag gevat. Het tweetal heeft een volmondige bekentenis afgelegd. Er wordt aan de opsporing en aanhouding van de andere twee voortvluchtige pseudo-agenten gewerkt, die met het zware wapen vandoor zijn gegaan.

H.V. en R.D. zijn na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het vluchtvoertuig en een vuistvuurwapen zijn in beslag genomen. Daarnaast zijn er ook onderdelen van het gestolen voertuig, waarmee zij de roofoverval hadden gepleegd aan de Patatawiwiriestraat in de woning van de verdachten gevonden en eveneens in beslag genomen.

Het onderzoek wordt voortgezet door Kapitale Delicten meldt de politie.