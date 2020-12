Gegevens dode man in vat nog niet bekend, gezicht en lichaamsdelen aangevreten

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen de officiële informatie over de vondst van een lijk in een vat naar buiten gebracht. Het ontzielde lichaam van de manspersoon is op vrijdag 11 december nabij een kreek die uitmond op de Surinamerivier door een visser gesignaleerd. Zijn gegevens zijn nog onbekend: het gezicht en andere lichaamsdelen zijn behoorlijk aangevreten.

De politie van het bureau Paranam kreeg omstreeks 10.45 uur de melding dat ter hoogte van het Leguanapark te Waterland een lijk in een vat dat voorzien was van twee sloten en een ketting is aangetroffen. Gelet op de kleding die zichtbaar was, trok dit de aandacht van de visser. De politie van het bureau Paranam schakelde overige instanties in en werd de locatie aangedaan.

Bij aankomst bleek het te gaan om het ontzielde lichaam van een manspersoon van wie de voeten gebonden waren met touw. Op grond van de aangetroffen situatie, bestaat het vermoeden dat deze man is vermoord en daarna in het vat op de rivier is gedumpt zegt de Surinaamse politie.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Eerder werd ook het levenloze lichaam van een 32-jarige Colombiaan in een vat aangetroffen.