Workshop ambachtelijke en kleinschalige goudwinning sector

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH) en de United Nations Development Programme (UNDP) hebben donderdag een Inceptie Workshop gehouden ter voorbereiding van het Project Document getiteld: Wereldwijde kansen voor de ontwikkeling van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning sector (ASGM) /“Global Opportunities for Long-term Development of ASGM Sector Plus – GEF GOLD + in Suriname”.

Binnen dit internationaal programma, waar Suriname nu ook gaat participeren, worden er activiteiten op het gebied van chemicaliën en afvalbeheer met financiering van de Global Environment Facility (GEF) uitgevoerd. De GEF is belast met het elimineren van schadelijke chemicaliën, die vallen onder het Minamata Verdrag.

De strategische doelstellingen hierbij hebben betrekking op de prevalentie en vermindering van chemicaliën en afval oa.via de implementatie van schone en alternatieve technologieën. Het internationaal programma wordt gecoördineerd door Conservation International en in Suriname zal UNDP ondersteuning geven.