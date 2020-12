Suriname haalt eerste CBD oogsten binnen en zet deur op kier voor medicinale cannabis

De eerste hennepoogsten zijn een feit in Suriname. In 2018 al besliste de overheid om hennepteelt uit het strafwetboek te halen. Ook CBD was toegelaten. Anderhalf jaar later ging de wet van kracht en startte de aanleg van hennepplantages. Suriname heeft een uitstekend klimaat voor de teelt maar stond lange tijd weigerachtig tegenover een legalisering. Het eiland is berucht om zijn drugssmokkel, voornamelijk van cocaïne. Maar Suriname heeft zeer weinig exportproducten. Met de hennepteelt hoopt de overheid de economie te doen groeien.

Eerste CBD oogst binnengehaald

In september werd de eerste hennep geoogst, rijk aan CBD. CBD is een extract dat wordt gewonnen uit de toppen van de hennepplant en verwerkt in oliën, cosmetische crèmes, zalven of capsules. Op de website van producent Cibdol (https://www.cibdol.nl/) staan de verschillende vormen waarin CBD verwerkt is. Het is een natuurlijk voedingssupplement dat bij een grote groep gebruikers chronische klachten vermindert. De stof in de toppen, de cannabinoïde vermindert onder andere zenuwpijnen, spier- en gewrichtspijnen, ontstekingen en stress. Ook zou CBD de nachtrust bevorderen. Het wordt soms voorgeschreven door artsen aan patiënten die lijden aan Gilles de la Tourette om tics te bedwingen, aan epileptische patiënten om het aantal aanvallen te verminderen en zelfs aan kinderen met autisme.

Gericht op export

In Suriname bestaat een beperkte lokale markt voor CBD maar het product laten testen is niet mogelijk. Je weet dus niet wat je koopt. Het is ook niet de bedoeling van de telers om hennepproducten lokaal te verhandelen. Suriname is een land met te weinig exportproducten. Het zijn dus vooral grote, internationale bedrijven, actief in de cannabissector, die samenwerken met lokale boeren. Zij leveren de knowhow en de werkgelegenheid, Suriname levert de grond. Het klimaat zorgt ervoor dat het eiland één grote serre is voor de hennepplanten. De oogst wordt vervolgens uitgevoerd. Veel infrastructuur om de oogst te verwerken tot volwaardige CBD olie is er nog niet – een internationaal testcentrum bijvoorbeeld ontbreekt – dus voorlopig gebeurt de verwerking grotendeels in het buitenland. Toch is het de bedoeling van de overheid om een belangrijke speler te worden in de industriële hennepmarkt.

Volgende stap: legalisering medicinale cannabis

De ontwerpwet Wet Industriële Hennepteelt reguleert het toezicht en de controle op zowel de teelt als de verwerking van industriële hennep. Maar de autoriteiten in Suriname gaan nog een stap verder. Ze hebben plannen om ook medicinale cannabis te legaliseren en op grote schaal uit te voeren. Twee jaar geleden bracht een delegatie van de partij van toenmalig president Desi Bouterse een bezoek aan de Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam. Dat bezoek werd toen geleid door de minister van Landbouw Rinus Beintenema. Ondertussen is Bouterse niet meer aan de macht en zal een nieuwe regering onder leiding van Chan Santokhi beslissen over de legalisering van medicinale cannabis.

Gecontroleerde teelt kan negatief imago oppoetsen

Het klimaat in de regio leent zich uitstekend voor de cannabisteelt. De CARICOM, dat zijn de vijftien landen in de Caraïben, zijn voorstander van de legalisering van medicinale cannabis. Economische, maar ook andere argumenten, overtuigen meer en meer Surinamers uit alle lagen van de bevolking om de cannabisteelt te omarmen. Gecontroleerde, industriële hennepteelt kan het negatieve imago van Suriname oppoetsen. Het land is gekend als draaischijf van cocaïnesmokkel. Regelmatig worden kilo’s cocaïne gevonden op vluchten naar Nederland. In september nog, toen er amper vluchten waren naar Nederland.