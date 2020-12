Gat in wegdek zorgt voor zeer gevaarlijke verkeerssituatie

Een flonk gat in het midden van deze weg in Suriname, zorgt sinds gisteren voor een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Het gaat om een verzakking op de Aburahoutweg in het ressort Houttuin. De situatie is zo gevaarlijk dat de overheid de weg heeft afgesloten voor het verkeer.

De districtscommissaris (dc) van Wanica-Zuidoost, Shafiek Goelaman, oriƫnteerde zich vanmorgen ter plekke en ging er toe over om de weg af te sluiten. Hoe het gat is ontstaan is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft de regen van de afgelopen dagen daarbij een rol gespeeld.

Op de foto’s is te zien dat er sprake is van een behoorlijke verzakking, waarbij er grote kans is op verdere schade aan het wegdek en vervolgens weer gevaar voor weggebruikers. Omdat het ook nog om een onverlichte weg gaat is het ook in donker levensgevaarlijk voor alle verkeer.

Nog een foto van de situatie ter plekke: