VIDEO: Automobilist doorgereden na zware aanrijding met bromfietser

Een automobilist is gisteravond doorgereden nadat hij een bromfietser met flinke snelheid van achteren aanreed. Dit gebeurde woensdagavond rond 19.19u aan de Noordwijkweg in Suriname. Op camerabeelden die gedeeld worden is te zien wat er precies is gebeurd.

Uit de beelden is op te maken dat de bromfietser over de weg reed en op een gegeven moment vaart verminderde en aanstalten maakte om rechts in een inrit af te slaan. Achter de bromfietser reed er een auto, vermoedelijk een gele Vitz, met een flinke vaart.

De bestuurder van de auto heeft waarschijnlijk geprobeerd de bromfietser met een behoorlijke snelheid in te halen, maar doordat deze afsloeg ramde de auto de bromfietser in z’n flank. De bromfietser vloog enkele meters verder en bleef roerloos op de grond liggen.

De automobilist reed meteen door na de zware klap. Buurtbewoners zagen het gebeuren en gingen er direct op af om het slachtoffer te helpen. Het vooralsnog niet bekend of de automobilist zich later alsnog heeft gemeld bij de politie en wat de aard van de verwondingen zijn van het slachtoffer:

De beelden: