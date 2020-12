Dure kool van SRD 145 gaat viraal in Suriname

Dat de prijzen van diverse producten in Suriname gestegen zijn, zal niemand zijn ontgaan. Ook op social media wordt flink hierover gesproken en de afgelopen dagen wordt ook een sprekend voorbeeld hiervan flink gedeeld. Het gaat om deze groene kool die maar liefst SRD 145 kost!

Omgerekend tegen een (straat)koers van SRD 18 voor een euro betekent dat deze kool voor ruim 8 euro wordt aangeboden door Best Mart in Paramaribo. En hoewel het gaat om een kool van meer dan 2 kilo, is dat best prijzig voor een product dat in de Nederlandse supermarkten hooguit 2 euro kost.

Geïmporteerd versproducten zijn in Suriname altijd hoog geprijsd vanwege de beperkte houdbaarheid en opslag en het dure transport. Vooral in deze tijd dat er weinig vluchten zijn naar Suriname.

Ondertussen gaat de foto viraal via Whatsapp en Facebook en vragen mensen aan hun vrienden: “Zou jij SRD 145 betalen voor deze groene kool?”