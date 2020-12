Brunswijk benadrukt: zonnebril enkel om gezondheidsredenen op

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk verscheen donderdagavond met een opvallende zonnebril in de vergaderzaal van De Nationale Assemblee van Suriname (DNA). Toen hij het woord nam was er in de zaal geroezemoes waarschijnlijk om zijn bril. Brunswijk reageerde vrijwel meteen door te stellen dat het een gezondheidsbril is.

Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen. “Ik heb het eergisteren van de dokter gehad” zei de vp erbij. Foto’s van hem en zijn bril gingen daarna viraal en er verschenen ook filmpjes online (zie onder).

Direct nadat hij met z’n bril in beeld was geweest tijdens een live uitzending vanuit de DNA (foto), plaatste de vp ook nog een korte verklaring op z’n eigen Facebookpagina om het te benadrukken.

“Beste landgenoten het zal jullie opvallen zijn dat ik al geruime tijd een bril opzet. Dit doe ik enkel om gezondheidsredenen” aldus Brunswijk in een verklaring op zijn page: