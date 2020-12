VIDEO: Uitvaart voormalig DSB directeur Jozef Brahim

In Suriname vond vandaag de uitvaart plaats van Jozef Brahim, een groot Surinamer die op 1 december overleed op de leeftijd van 87 jaar. Brahim was voornamelijk bekend als oud-directeur van De Surinaamsche Bank (DSB).

Daarnaast is hij RVC lid geweest van verschillende bedrijven. Ook is hij voorzitter geweest van ondermeer de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Vereniging van Economisten in Suriname.

Volgens ABC Online Nieuws heeft Brahim zich ook ingezet voor de restauratie van de Rooms-Katholieke Kathedraal aan de Henck Arronstraat. Daar vond vandaag ook zijn uitvaart plaats.

ABC maakte een kort verslag welk hierboven te zien is