Door douanier geschoten onschuldige man rende uit vrees weg

Dit is de 26-jarige Luganó M. die afgelopen week door douanier Ricardo B. werd neergeschoten, omdat B. dacht dat de man een rover was. Na onderzoek door de politie bleek dat Lugano een onschuldige arbeider van een bedrijf is en op weg naar zijn huis was, toen hij de douanier in burger met zijn dienst vuistvuurwapen zag. M. rende uit vrees weg meldt het Korps Politie Suriname.

De 33-jarige douanier zat even daarvoor met enkele mannen te borrelen aan de Afi Jabastraat, toen vier gewapende manspersonen hem beroofde van zijn gouden ring en een iPhone. Met één van de wapens werd hem een slag op zijn hoofd toegebracht, waarna de rovers het hazenpad kozen, achterna gezeten door de douanier.

Terwijl de vier verdachten via een erf op de vlucht sloegen, losten zij enkele schoten, waarbij een schuifdeur van een woning werd geraakt. Op een bepaald moment zag Ricardo B. een man staan en liep hem tegemoet. Deze man die later de arbeider van een bedrijf Luganó M. bleek te zijn en op weg naar huis was, rende uit vrees weg.

De douanier die dacht dat M. vermoedelijk een van de rovers was, loste een schot, waarbij de 26-jarige man werd geraakt in zijn arm. Per ontboden ambulance werd de gewonde man voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De 33-jarige douanier R.B. werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij is inmiddels heengezonden maar zijn dienst vuistvuurwapen is hangende het onderzoek in beslag genomen.

De vier verdachten zijn voortvluchtig meldt de Surinaamse politie.