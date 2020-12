Broers nemen wraak op landbouwer die hun truck in brand stak na burenruzie

De 35-jarige landbouwer M.K. liep op maandag 7 december een kap- en schotverwonding op nabij een voetbalveld aan de Tout Luit Fautweg rechts. Onderzoek wees uit dat het om een wraakactie ging van de gebroeders S.G. en R.G., omdat het slachtoffer M.K. een truck van het tweetal die woonachtig is aan de Bergibitaweg in de vooravond van vrijdag 4 december in brand had gestoken.

De politie van het bureau de Nieuwe Grond deed – na een melding van het Surinaamse Command Center, dat een man op eerder vermelde locatie werd mishandeld de – plek aan.

M.K. die met een schotverwonding aan zijn linker elleboog en een kapverwonding aan zijn hoofd werd aangetroffen, verklaarde dat hij landbouwer is en de gebroeders G. aan veeteelt doen. Verder gaf hij aan dat de koeien van de twee broers enkele dagen geleden zijn landbouw aanplanten hebben vertrapt en gevreten.

Hierdoor ontstond er een burenruzie, waarbij de twee broers M.K. hadden beloofd te vergoeden voor de geleden schade. Toen op 4 december bleek dat de broers zich niet aan hun woord hadden gehouden, stak de landbouwer een truck behorende aan dit duo in brand. De machinekamer en de cabine van het voertuig zijn afgebrand.

De gebroeders G. signaleerden de landbouwer M.K. op 7 december in de straat waar zij woonachtig zijn. Beide broers gingen ertoe over om M.K. te kappen met scherpe voorwerpen en met een jachtgeweer op hem te schieten. S.G., één van de broers werd ter plaatse aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau. De andere broer R.G. is voortvluchtig. Ter plaatse werden twee scherpe voorwerpen aangetroffen en in beslag genomen. Het wapen waarmee er geschoten is op M.K. is nog niet gevonden.

Per ontboden ambulance werd de gewonde landbouwer voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo meldt de politie in Suriname.