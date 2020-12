Braziliaanse verdachte neergeschoten na achtervolging door RBTP

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft gisteravond een verdachte neergeschoten nadat zij een auto klem reed te Paramaribo-Noord. Het RBTP had een achtervolging ingezet waarbij zij het voertuig klemreed nabij de kruising van de Rembrandtstraat en de Albert Cuypstraat in Suriname.

Na het klemrijden sprongen twee mannen uit het voertuig en vluchtten in onbekende richting. Er zaten nog twee andere mannen in het voertuig, waarvan de bestuurder die een geladen vuurwapen bij zich had toen hij uit het voertuig stapte. Deze man negeerde waarschuwingsschoten van de politie om zich over te geven.

De agenten waren daarom genoodzaakt gericht op hem te schieten waarbij hij een schotwond opliep. De verdachte werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn compagnon gaf zich wel over en werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om twee Brazilianen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze verdachten betrokken waren bij een recente beroving, waarbij een voertuig werd buitgemaakt en na en paar dagen in brand werd gestoken.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder en werkt aan de aanhouding van de twee andere verdachten. Het voertuig waarin ze zaten is in beslag genomen.