Verdachten moord op advocaat in verband gebracht met dubbele moord Suriname

Twee mannen, die vorig jaar de Nederlandse advocaat Derk Wiersum zouden hebben doodgeschoten, worden ook in verband gebracht met een dubbele moord die vorig jaar gepleegd is in Suriname. De verdachten Moreno B. en Giërmo B. waren in Suriname toen de Surinaamse Nederlands Dennis Groenfelt (49) en de 19-jarige Surinaamse Cadischa Prika op 5 mei 2019 bij On The Run werden geliquideerd (foto).

Dat werd vanmorgen duidelijk tijdens een zitting in Amsterdam Osdorp. De doodgeschoten advocaat Derk Wiersum was raadsman van de kroongetuige in de zaak tegen Mocro Mafia topman Ridouan Taghi. De in Suriname doodgeschoten Groenfelt, die uit Utrecht kwam, gold als een rivaal van Taghi die ook uit die buurt komt.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is uit onderzoek gebleken dat Moreno B. en Giërmo B. gezamenlijk vanaf Parijs naar Frans Guyana zijn gevlogen, om vervolgens door te reizen naar Suriname. In de periode dat ze in het land waren, werd in Paramaribo de schokkende dubbele moord gepleegd.

Daarbij werden Dennis Groenfelt en Cadischa Prika, die in de avond van 5 mei zaten te drinken naast een pick-up op het parkeerterrein bij On The Run. Vanuit een personenauto werden ze van dichtbij onder vuur genomen: