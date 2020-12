Programmamaker Roel Bechoe overleden aan gevolgen coronavirus

Hedenmorgen werd bekend dat in Nederland Roel Bechoe, radio- en programmamaker bij Radio Sangam, is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Bechoe, bekend binnen de Haagse Hindoestaanse gemeenschap, was eigenaar van Roel’s promotions en co√∂rdinator van alle tours van de band Diamonds 2000 naar Suriname.

“Mijn vriendelijke buurman van de Jacob Schorerlaan in Transvaal was altijd een strijder en vaandeldrager voor zijn Hindostaanse cultuur. Met zijn mooie shows hier in Zuiderstrand theater of in Suriname. Het was altijd perfect georganiseerd” aldus Rajesh Ramnewash directeur Stichting Hindoe Onderwijs Nederland.

Zijn passie was radio maken bij Radio Sangam aan de Weimarstraat te Den Haag. Onder zijn vleugels is Radio Sangam verder uitgegroeid tot een Haags icoon welk wereldwijd wordt beluisterd zegt Ramnewash.

Op Facebook wordt met grote verslagenheid gereageerd op het heengaan van Bechoe.