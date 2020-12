Politie-inspecteur loopt brandwonden op aan beide handen bij woningbrand

Een politie-inspecteur heeft in de nacht van zondag op maandag brandwonden opgelopen aan beide handen nadat zijn woning aan de Aventurastraat zijstraat Parakreekweg in brand is gevlogen.

De melding kwam om 03.25u binnen en om 03.42u was de brandweer ter plaatse. De brand was om 04.22u onder controle. De brandweerlieden wisten erger te voorkomen.

Het gaat om een stenen laagbouwwoning. Door de brand hebben twee slaapkamers, bad- en toiletruimte en de vliering schade opgelopen.

De woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energie Bedrijven Suriname en is ook verzekerd tegen brand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie is bezig met het onderzoek.