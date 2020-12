Kogel eindigt in bed van vrouw na schoten bij roofoverval

Wie zal de schade nu vergoeden? Dat vroeg de Surinaamse Louise B. zich af nadat vorige week vrijdag een kogel de schuifdeur van haar woning aan de Afi Jabastraat doorboorde (foto), tijdens een gewapende roofoverval.

De vrouw, die op haar bed in de woonkamer zat, dacht in eerste instantie dat iemand een steen naar binnen had gegooid en dat die naast haar op bed belandde. Toen de vrouw naast zich voelde zag ze dat het om een kogel ging.

De zoon van de vrouw nam poolshoogte en merkte dat er een kogel inslag in de schuifdeur was. Niet ver van de woning zagen ze dat vier gewapende mannen enkele mannen die op de hoek bezig waren te borrelen, onder schot hielden en van hun gouden sieraden beroofde.

Tijdens de beroving werden intimidatie schoten gelost, waarbij een van de kogels de schuifdeur doorboorde. Na de beroving vluchtte de verdachten in onbekende richting. Een van de slachtoffers die een douanier bleek te zijn haalde zijn dienstwapen uit zijn voertuig om de verdachten achterna te gaan.

Bij zijn terugkeer waren er reeds agenten op de plaats delict. Ondanks dat er agenten ter plaatse waren, werd door de douanier in de richting van een man geschoten die volgens hem een van de verdachten zou zijn. Die man genaamd Lugano M. werd door een kogel in zijn linkerarm geraakt.

De douanier werd door de agenten ter plaatse ontwapend en naar het bureau afgevoerd. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na te zijn verhoord werd de douanier heengezonden. Zijn dienstwapen is in belang van het onderzoek in beslag genomen.

De redactie verneemt dat Lugano M. onschuldig bleek te zijn en dat de douanier dus op een verkeerde man heeft geschoten. De zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname, die het onderzoek verder zal verrichten.