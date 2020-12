Herdenking decembermoorden: krans namens Nederland bij monument Fort Zeelandia

Zoals ieder jaar op 8 december, vond ook vandaag in Fort Zeelandia een herdenking plaats van de decembermoorden. De zaakgelastigde van Nederland, Henk van der Zwan, was daarbij aanwezig.

Van der Zwan, die ook de toekomstige Nederlandse ambassadeur in Paramaribo is, legde een krans bij het monument op Bastion Veere, ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Op 8 en 9 december 1982 werden 15 onschuldige en ongewapende vooraanstaande Surinamers, op lafhartige wijze gemarteld en doodgeschoten door het militair regime onder leiding van Desi Bouterse.

In Nederland was er een herdenking in Amsterdam: