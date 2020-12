18-jarige vrouw meer dan een week vermist

De politie in Suriname heeft een zojuist bericht naar buiten gebracht waarin zij de opsporing verzoekt van een 18-jarige vrouw. De vrouw genaamd Esmiralda Belfor is geboren op 31 maart 2002 te Paramaribo en woont aan de Albrecht Durerstraat no. 28 te Paramaribo. Esmiralda is al meer dan een week vermist.

Ze is op zondag 29 november 2020 van huis vertrokken met de mededeling naar haar vriend te gaan op Flora voor een kennismaking met zijn familie. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd. De jonge vrouw was gekleed in een gele trui en blauwe jeansbroek met zwarte slippers, meldt de politie.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het station Geyersvlijt op de telefoonnummers 453570; 451222; 451677, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.