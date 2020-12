VIDEO: ’s Lands Hospitaal waar meeste Surinamers zijn geboren

Vorige maand ging de serie ‘Futu Pasi’ van start, waarbij de eerdere afleveringen gingen over het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant. De derde aflevering neemt je mee naar het ‘s Lands Hospitaal. Dit pand is het grootste monumentale houten pand in het land en het is al meer dan 260 jaar deel van de ontwikkeling van de medische sector in Suriname.

‘Futu Pasi’ is een initiatief van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname (VVSS). Een van de doelen van de VVSS is om onder andere mensen bewust te maken en te activeren meer aandacht te hebben voor het behoud, de restauratie en renovatie van het Surinaams Historisch Erfgoed.

Futu Pasi neemt je dit keer mee naar het ’s Lands Hospitaal, de plaats waar de meeste Surinamers zijn geboren. Enig idee hoe het vroeger zou zijn geweest? Kijk dan hier.