Man probeert 62 gram cocaïne in pakket naar Nederland te smokkelen

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hebben onlangs de 23-jarige postverzender R.R. aangehouden. De man heeft geprobeerd cocaïne in een postpakket te smokkelen naar Nederland. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte heeft op dinsdag 21 juli van dit lopend jaar een postpakket ter verzending naar Nederland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douane recherche is 62 gram cocaïne aangetroffen in het postpakket.

Zowel het postpakket en de drug zijn door de douane recherche in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. Narcotica rechercheurs hebben R.R. op zijn woonadres opgespoord en op 24 november aangehouden.

De postverzender is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld, meldt de politie.