Jaarlijkse 8 Decemberherdenking in Amsterdam

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname organiseert op dinsdag 8 december 2020, de jaarlijkse 8 Decemberherdenking. Op 8 en 9 december 1982 werden 15 onschuldige en ongewapende vooraanstaande Surinamers, op lafhartige wijze gemarteld en doodgeschoten door het militair regime onder leiding van Desi Bouterse.

Bouterse loog hierover en beweerde dat deze mensen op de vlucht zouden zijn doodgeschoten. Hij werd op 29 november 2019 veroordeeld tot 20 jaar cel voor deze Decembermoorden.

De herdenking van deze moorden vindt dit jaar vanwege de geldende gezondheidsmaatregelen in besloten kring plaats. Alleen genodigden, die zich aangemeld hebben, zullen de herdenking om 19:30 kunnen bijwonen.

Om 18:00u is er eerst een bloemlegging bij het monument bij de Mozes en Aaronkerk, Amsterdam. Het programma gaat daarna om 19.30u verder in De Duif aan de Prinsengracht 756 in Amsterdam. Sprekers zijn o.a. Simone Kukenheim (loco-burgemeester van Amsterdam), Gerard Spong (advocaat), Sheila Sitalsing (publicist) en Lilianne Ploumen (kamerlid).

Het eerste exemplaar, speciaal voor deze herdenking door Noraly Beyer geschreven herinneringsboek ‘Recht En Waarheid Maken Vrij, de Decembermoorden herdacht’ zal symbolisch worden overhandigd. Hierna is het boek uitgegeven door Rose Stories overal te koop.

SALTO neemt de herdenking op en zal het LIVE uitzenden op Salto 1 via: https://www.salto.nl/salto1/ en via de facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/3243248979119141