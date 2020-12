52-jarige man met 820 gram cocaïne op luchthaven Suriname aangehouden

Ook in deze tijden van minder vluchten naar Nederland blijven smokkelaars het proberen. Het Bestrijding Internationale Drugteam (BID) van de politie heeft op donderdag 26 november de 52-jarige R.L. aangehouden op de J.A. Pengel internationale luchthaven te Zanderij.

De man stond op het punt te vertrekken vanuit Suriname naar Nederland, maar viel bij de visitatie door de mand toen er in totaal 820 gram cocaïne in zijn reiskoffer werd ontdekt. De drugs met een straatwaarde in Nederland van circa 40.000 euro, zaten in een pot verborgen tussen zijn kleren meldt de Surinaamse politie.

De drugskoerier werd aangehouden en voor verder onderzoek overgedragen aan de collega’s van de afdeling Narcotica Brigade. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.