Zangeres Fabiola Carmelita lanceert nummer ‘Nyun Pikin’

‘Nyun Pikin’ is het in Sranan gezongen ‘When a child is born’ door de zangeres Fabiola Carmelita (Chin-A-Loi). Fabiola, werd eerder bekend met het nummer ‘Yu opo mi’. In tegenstelling tot haar nieuwe Nyun Pikin ontstond dat nummer om haar hart te luchten na een zeer heftige periode in haar leven.

De in België uit Surinaamse ouders geboren Fabiola, kwam in december 2019 voor de feestdagen, vanuit haar tegenwoordige woonplaats Frans-Guyana, voor een korte vakantie in Suriname. In deze periode heeft ze besloten om haar gevoelens van zich af te zingen, hetgeen resulteerde in haar eerste hit getiteld ‘Yu opo me’. Aangenaam verrast was ze toen bleek dat het numner zeer wel in de smaak viel.

Overmand door privé omstandigheden, gevolgd door het sluiten van de grenzen i.v.m. Covid, is ze vanaf toen in Suriname blijven steken.

Nyun Pikin moet 2e hit van Fabiola worden

Het nieuwe nummer van Fabiola Carmelita heeft ook een interessante ontstaansgeschiedenis. Geïnspireerd door de kerstmuziek die haar buurman reeds vroeg in november afspeelde, is ze aan het schrijven geraakt. Het werd een tekst in het Sranan op de melodie van ‘When a Child is born’.

Fabiola: “Dit liedje moet bijdragen aan een bijzondere familiesfeer tijdens de feestdagen aan het einde van het jaar. Ik hoop dat de mensen uit de boodschap die ik tracht te brengen, hoop kunnen putten in deze niet al te rooskleurige tijd waarin de wereld en zeker ook Suriname verkeert.”