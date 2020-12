Opnieuw ‘slechts’ 2 nieuwe COVID-19 gevallen na 117 keer testen

Het aantal actieve COVID-19 gevallen is de afgelopen 24 uur gedaald naar 13. Ook zijn er na 117 keer testen ‘slechts’ 2 nieuwe gevallen bijgekomen en wel in Paramaribo en Wanica.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis en in isolatie licht is afgenomen.

Dit weekend werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid ernaar streeft de opzet van de COVID-19 vaccinatiecampagne eind december rond te hebben. Vanuit het departement zijn de voorbereidingen reeds gestart.