Een man is zaterdagmiddag in Suriname omgekomen, nadat een boom op hem viel toen hij bezig was een kostgrond in het district Brokopondo te ontbossen.

Volgens de politie overleed de man ter plekke als gevolg van de opgelopen verwondingen. De sterke arm kreeg de melding van het voorval omstreeks 16.22 uur en ging ter plaatse voor onderzoek.

Dinsdagmiddag 1 december overleed ook al een 62-jarige Chinese houthakker in Brokopondo, nadat een boom ongelukkigerwijs op zijn hoofd viel tijdens het werken.