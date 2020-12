In Memoriam Pytha Jessurun

[INGEZONDEN] – Een jong leven, te kort op deze aarde maar toch van onschatbare waarde voor haar familie, vrienden en patiënten.

Ik leerde Pietje (zoals ik haar altijd noemde) in het Bijlmer Sportcentrum in 1992 kennen nadat in de Amsterdamse Bijlmermeer een vliegtuig van El Al was neergestort. Pytha werd samen met andere psychiaters van Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese afkomst vanuit psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum naar het Bijlmer Sportcentrum gestuurd om de vele mensen die zo getraumatiseerd waren op te vangen. We verloren elkaar uit het oog totdat we elkaar in 2009 op Curaçao weer tegenkwamen. Pytha was psychiater, studeerde tot haar kandidaatsexamen psychologie en werkte daarna als arts-assistent ter voorbereiding op werk als tropenarts. Toen zij geen kans zag geplaatst te worden in het land van haar voorkeur Indonesië, vond ze werk in de psychiatrie (PZ Santpoort). In 2002 besloot zij op het eiland Curaçao 3 maanden gedetacheerd vanuit AMC/de Meren te helpen tijdens een crisis in Klinika Capriles, hetgeen ertoe geleid heeft dat zij tot 2017 op Curaçao werkzaam is geweest. In de Capriles werkte zij 10 jaar in de kliniek en op de poli.

Zij begeleidde vele coassistenten en was stagebegeleider voor Belgische en Nederlandse psychiaters in opleiding tijdens hun keuze jaar transculturele psychiatrie. Zij was in de jaren 2009 en 2011 coördinator van de NASKHO psychiatriecongressen Quality of Psychiatric care in the Caribbean en Psychiatry over the life span. Tijdens dit congres verzorgde Pytha een workshop over bipolaire stoornissen waarbij niet de arts maar cliënten zelf vertelden over hoe het is met deze stemmingsziekte te leven en ook hoe de ervaring van familieleden was. Vanaf 2012 werkte zij bij psi-Skuchami, ambulante GGZ met 3 divisies verspreid over het eiland, waar zij medisch hoofd was. In het kader van het WHO thema “schizofrenie” werkte zij met Skuchami aan de oprichting van Ypsilon Kòrsou, een familievereniging voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Zij was ook betrokken bij de totstandkoming van het protocol “Beoordeling vervoer en gedwongen opname psychiatrische patiënten” wat in 2015 werd ondertekend door vertegenwoordigers van Fundashon Kuido di Ambulans, Curaçaose huisartsenvereniging, Klinika Capriles, Korps Politie Curaçao, PSI Skuchami en het St. Elisabeth Hospitaal wat onder het toeziend oog van de Inspectie Volksgezondheid tot stand kwam. Pytha naam ook vaak deel aan internationale congressen en schreef vele wetenschappelijke artikelen, alleen of samen met anderen.

Ook het begeleiden van Curaçaose veteranen, behoorde tot één van de vele belangrijke taken die zij heeft gedaan. In 2017 keerde zij terug naar Nederland, waar zij –in Utrecht- na een kort ziekbed tot aan haar overlijden op 2 december 2020 in de Jellinek werkte als psychiater in de verslaafdenzorg.

Lieve Pietje, je laat een leegte achter.

Yvonne Wolthuis-OlfCuraçao