Agressieve man steekt sleeptruck buurman in brand na conflict

De cabine en motorkamer van deze sleeptruck zijn vrijdagavond 4 december volledig afgebrand (foto), nadat het voertuig in brand werd gestoken door de buurman van de eigenaar. Aan deze brandstichting die rond 19.15u plaats vond aan de Bergibitaweg in Suriname, ging een conflict tussen de twee mannen vooraf.

De dader beweerde daarbij dat de koeien van de truck eigenaar schade zouden hebben aangericht aan een aantal watermeloen planten van hem. De eigenaar bood de benadeelde een bedrag aan ter compensatie, maar deze was niet eens met de grootte van het geldbedrag.

De agressieve verdachte bewapende zich met een houwer en sprong over de schutting om de eigenaar aan te vallen. Dit lukte hem niet omdat de eigenaar vergezeld was door zijn broer. De verdachte sprong vervolgens weer over de schutting en ging daarna naar de garage, waar een sleepwagen en een graafmachine geparkeerd stond.

De bewaker van het terrein kon niets doen omdat de verdachte gewapend was met een houwer. Hij moest toezien hoe de sleeptruck ter waarde van 10.000 euro in brand werd gestoken. De dader genaamd Roël van der L., is sedertdien niet meer gezien.

Volgens de eigenaar is de agressieve brandstichter een drugsverslaafde. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de Surinaamse politie.