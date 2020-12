Winkelierster in eigen winkel doodgereden, buurtbewoners geschrokken

De vrouw die zaterdagmiddag na een aanrijding werd doodgereden bij de ingang van een winkel aan de Zwartenhovenbrugstraat, is de winkelierster. Nadat de politie de plaats van het ongeval had vrijgegeven, togen een aantal geschrokken buurtbewoners naar de winkel (foto) om hun medeleven te betuigen aan de Chinese winkelier, wiens vrouw tragisch om het leven kwam.

Het gaat om een mini supermarkt aan de Zwartenhovenbrugstraat nummer 230, niet ver van de Commissarisstraat in Suriname. Het gebeurde allemaal heel snel: de vrouw was voor in de winkel aan het werk toen ze rond 17.00u een klap buiten hoorde. Ze liep naar de deuropening om buiten te kijken wat er aan de hand was, toen een busje vol op haar inreed. Haar benen raakten verbrijzeld en ze was op slag dood.

De klap die ze hoorde werd veroorzaakt door een aanrijding waarbij twee vrouwelijke bestuurders betrokken waren. Een van de voertuigen reed in de Commissarisstraat en sloeg rechtsaf de Zwartenhovenbrugstraat in, zonder voorrang te verlenen. Er ontstond een botsing met het busje, dat toen over de Zwartenhovenbrugstraat richting centrum reed.

De bestuurster van het busje verloor de controle over het stuur en klapte tegen de winkel aan, op de plek waar de winkelierster op dat moment net naar buiten kwam kijken. De vermoedelijk veroorzaker is daarna doorgereden, maar ze ging direct naar het politiebureau.

De mensen die hun respect kwamen betuigen gaven aan dat ze goed waren op de overleden vrouw. Ze wordt omschreven als een hele vriendelijke vrouw. De ravage aan de voorkant was enorm zoals op onderstaande foto te zien is: