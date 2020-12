President vraagt pg om onderzoek in te stellen naar uitspraken Bouterse

De Surinaamse president Santokhi heeft de procureur-generaal van Suriname gevraagd om een onderzoek in te stellen naar uitspraken die NDP-leider Desi Bouterse vorige week deed tijdens een bijeenkomst in NDP-centrum Ocer. Dat meldt Dagblad Suriname vandaag.

Tijdens de bijeenkomst na de zitting van de Krijgsraad op 30 november, zou Bouterse hebben gezegd dat kapitalistische systemen alleen met wapens weggehaald kunnen worden, daarbij doelend op de huidige Surinaamse regering. Hij ziet dat als taak voor jongeren.

De huidig regering reageerde verontwaardigd en noemde de uitlatingen van Bouterse opruiend, contraproductief en polariserend. “Dit soort onverantwoordelijke gedrag kan worden ge√Įnterpreteerd als een overtreding van de wet”, melden de coalitiepartijen in een verklaring.

De partij van Bouterse kwam daarna ook met een verklaring waarin ze terug krabbelde en aangaf dat Bouterse het niet had over ‘echte wapens’ maar over ideologische wapens om armoede te bestrijden en om de opkomst van etnische tegenstellingen af te wentelen naar een eenheid onder alle bevolkingsgroepen.

Volgens de krant heeft pg Roy Baidjnath Panday de politie inmiddels verzocht om een onderzoek in te stellen naar de uitspraken van ex-president Bouterse.