Deze rolmodellen kregen een Black Achievement Award

Dit zijn Patrick Rechards, Helga Hart-Sweet en Ivar Lede. Zij kregen afgelopen donderdag de Black Achievement Awards uitgereikt in Amsterdam. De onderscheidingen worden sinds vijf jaar uitgereikt ter afsluiting van de Black Achievement Month, die dit jaar in oktober plaatsvond.

De maand is in het leven geroepen om aandacht te genereren voor zwarte rolmodellen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving. De Black Achievement Month stond dit jaar in het teken van het thema Helden, waarbij er extra werd gekeken naar de inzet van zwarte mensen in de gezondheidszorg.

Twee van de winnaars komen daarom uit de zorg te weten Helga Hart-Sweet, unitleider van de Intensive Care (OLVG) en Ivar Lede is arts-microbioloog. De derde winnaar is Patrick Rechards, cateraar/restauranthouder en ambassadeur van de Surinaamse keuken in Nederland.

De Black Achievement Awards waren live te volgen via AT5. De muziek werd verzorgd door de HAYP band onder leiding van Alwin Lewis. Verder waren er muzikale bijdragen van Glen Faria en Berget Lewis.