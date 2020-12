Voetgangster van achteren geschept door auto

In Suriname is een vrouw vanmorgen vroeg door een automobilist aangereden. Het slachtoffer liep rond 06.50u aan de linkerkant van de Frederikshoopweg, toen ze door een auto van achteren werd geschept.

Zowel het voertuig als de voetgangster gingen dezelfde richting op, namelijk over de Frederikshoopweg gaande richting Magentakanaalweg. De vrouw lag na de aanrijding langs de kant van de weg (foto) en klaagde van pijn.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en schakelde een ambulance in. De voetgangster is met onbekend letsel door de ziekenauto afgevoerd (foto inzet) naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

De politie heeft het voertuig van de bestuurder in beslag genomen in verband met het onderzoek. Het is niet bekend of de automobilist in het bezit is van een geldig rijbewijs.