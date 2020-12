VIDEO: Kenny B spreekt stem hoofdrol nieuwe Disney film ‘Soul’ in

De Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B, is binnenkort te horen in de Nederlandse versie van de gloednieuwe Disney film ‘Soul’. De zanger heeft namelijk de stem ingesproken van de hoofdrol speler van deze Amerikaanse computeranimatiefilm uit 2020. De hoofdrol in de originele, Amerikaanse versie wordt ingesproken door de Amerikaanse acteur Jamie Foxx.

“Het was zo vet om te doen en het is echt een fantastische film. Een film die je gaat laten lachen van oor tot oor en je hart met zo veel warmte vult. Een film die we in deze tijd heel hard nodig hebben” zegt de in Suriname geboren zanger hierover.

De film gaat over Joe Gardner, een muziekleraar op de middelbare school die er van droomt als jazzmuzikant op het podium te staan. Op een avond krijgt hij eindelijk de kans op te treden als openingsact in de Half Note Club. Door een ongeluk wordt zijn ziel echter gescheiden van zijn lichaam en getransporteerd naar het You Seminar, een centrum waar zielen zich ontwikkelen vooraleer ze naar een pasgeboren kind worden getransporteerd.

Gardner moet samenwerken met zielen in training zoals 22, een ziel met een vage kijk op het leven die al jarenlang op het seminarie zit, om terug te kunnen keren naar Aarde voordat het te laat is.

Soul is geproduceerd door de bekende Pixar Animation Studios in samenwerking met Walt Disney Animation Studios. De film zou in eerste instantie in première gaan in de bioscoop, maar is vanwege de huidige situatie vanaf 25 december exclusief te zien zijn op videostreamingdienst Disney+.

Bekijk hieronder de trailer van de Nederlandse versie met de stem van Kenny B: