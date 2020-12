Zieke vrouw gaat voor hulp bij bonuvrouw en overlijdt

Een 29-jarige vrouw die afgelopen zondag voor hulp met ademhalingsproblemen bij een bonuvrouw in Wanica is geweest, is daar overleden in de woning.

De man van de vrouw verklaarde tegenover de politie dat zijn echtgenote bijkans twee weken geleden ineens kortademing was geworden. Hij bracht haar voor hulp naar de Regionale Gezondheidsdienst. Naar zeggen van hem kreeg zijn vrouw zuurstof toegediend en tabletten, maar haar gezondheidstoestand verslechterde.

De man bracht zijn vrouw toen naar dd bonuvrouw voor hulp. Daar verergerde haar toestand. Een ambulance werd vervolgens ingeschakeld om de vrouw af te voeren. Bij aankomst contstateerde het personeel dat de vrouw reeds was overleden.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een arts die ook was ingeschakeld stelde officieel de dood vast. Volgens de politie gaat het om een natuurlijke dood. Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan aan de nabestaanden.