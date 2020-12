62-jarige Chinese houthakker dood nadat boom op zijn hoofd valt

Een 62-jarige Chinese houthakker in Suriname, is dinsdagmiddag 1 december om het leven gekomen tijdens het werk, nadat een boom op zijn hoofd terecht kwam. Dit gebeurde op een houtconcessie te Pikin Saramacca, ter hoogte van Villa Brasil in het district Brokopondo meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer Yang Jia Quan samen met twee van zijn medewerkers bezig was boomstammen te slepen. Op een gegeven moment kwam de machine tegen een oude boom aan, waarna deze omviel en terecht kwam op het hoofd van Yang Jia Quan.

Hij werd door zijn medewerkers per eigen gelegenheid afgevoerd naar de dichtstbijzijnde arts voor het verkrijgen van medische hulp. Voor aankomst bij de arts, overleed het slachtoffer aan de opgelopen letsels meldt de politie woensdag.

Het levenloos lichaam van de overleden houthakker is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie van Brownsweg ter obductie in beslag genomen.