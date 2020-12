Help deze kinderen geld in te zamelen om kerstbroden voor Suriname te kopen

Aliya, Gideon en Julia Madiksan hebben de wens om deze Kerst aan zoveel mogelijk mensen te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. En dit willen ze doen in Nickerie Suriname. Ze zijn deze inzamelingsactie gestart en hebben jouw financiële steun hard nodig!

“Deze Kerst willen wij kinderen blij maken. Dit willen wij doen door gezinnen, waarvan ouders/verzorgers het niet kunnen betalen een Kerstbrood te geven. En ook de 2 kinderhuizen en het bejaardenhuis in Nickerie willen we blij maken met Kerstbroden” zeggen ze.

Met jouw donatie zullen ze kerstbroden kopen en schenken. Een kerstbrood kost €3,- en het streven is 500 broden (€1500,-). Kom ook in actie en help hen hier om dit streefbedrag voor 20 december 2020 te halen.

“CHRISTMAS IS COMING… Kerst, het feest van Licht en Vrede voor deze wereld.

Ook voor jou schitterende kerstdagen toegewenst en laat komend kerst een dienstbare kerst worden waarin we oog hebben voor onze medemensen die extra kracht en licht nodig hebben” aldus de kinderen.