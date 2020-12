Door politiekogel geraakte onschuldige jongeman (17) overleden

Een onschuldige jongeman, die op maandag 23 november in de buikstreek werd geraakt door een politiekogel, is dinsdag 1 december in de vooravond aan zijn verwondingen overleden in Suriname. Dat heeft een familielid bevestigd tegenover onze redactie. Het gaat om de 17-jarige Jereno Panali, ook wel bekend als ‘Rocker Rockobin’.

Het schietincident vond plaats op de hoek van de Mattheusweg te Pontbuiten. Volgens getuigen werd de jongen via zijn rug in de buik geraakt door een politiekogel. De agenten zouden roofverdachten hebben willen aanhouden, maar Jereno Panali had daar niets mee te maken en was onschuldig.

Een man werd zondagavond aan de Hiraweg beroofd door drie mannen met scherpe voorwerpen. Onder bedreiging werd de man van zijn sieraden en persoonlijke spullen beroofd. Maandagmiddag zag de man een van de verdachten in een groep in de Hiraweg.

Hij deed politiebureau Latour aan om aangifte te doen en gaf de Surinaamse politie te kennen de dader te hebben gezien. Toen de politie de locatie aandeed vluchtten de jongens in verschillende richtingen op. De politie sommeerde een van hen om te stoppen, maar die bleef rennen.

Na enkele waarschuwingsschoten werd gericht geschoten. De jongen werd in zijn buikstreek geraakt en zeeg neer op een erf: