Personalia van dode man in vat bekend

De politie in Suriname is bekend met de personalia van de man die zaterdag dood in een vat werd aangetroffen. Maar in belang van het onderzoek wil de politie deze informatie nog niet prijs geven. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net. Het gaat in ieder geval om een buitenlander.

Volgens nog onbevestigde berichten zou er een tweede persoon vermist zijn. De zaak wordt in verband gebracht met een uitgebrand busje dat werd aangetroffen te Para. Dit busje zou gebruikt zijn om een man van buitenlandse afkomst te ontvoeren nabij de Maretraite Mall.

De Surinaamse politie is druk bezig met het onderzoek.