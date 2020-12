Damaru strikt Maisha Neus en Steven van Frederikslust voor nieuw D-TV Express

Vanaf 1 januari 2021 gaat D-TV Express in Suriname van start. Het online TV kanaal van initiatiefnemer Dino ‘Damaru’ Canterburg kende maandag al een soft launch, waarbij een tipje van de sluier werd opgelicht. Zo werden diverse contracten getekend met mensen verbonden aan D-TV Express.

Een daarvan is de directeur van D-TV Express: Orpheo Friperson. Hij heeft ook bekend gemaakt met welke programma’s het online TV platform van start zal gaan te weten: BFF Fitness, Keuken Geheimen (kinderprogramma), Lachen is Gezond, Music Entertainment en De Nieuwe Politiek.

Voor het nieuwsprogramma ‘De Nieuwe Politiek’ heeft Damaru niemand minder dan Maisha Neus en Steven van Frederikslust weten te strikken. Zij zullen de presentatoren zijn van dit nieuwe programma.

“Heel binnenkort zullen wij met u delen wat de programma’s precies inhouden, dus blijf ons volgen. Vanaf 1 januari 2021 zijn wij on air………A new year, new beginning, new challenges!” aldus Damaru.