WWF-Guianas begint met partners project voor betere jaguarbescherming

WWF-Guianas gaat begin volgend jaar met partners jaguars en hun leefgebied in Suriname uitgebreid in kaart brengen. Dit nieuwe project is bedoeld om het grootste roofdier van de Amazone beter te kunnen beschermen. De jaguar wordt in toenemende mate bedreigd door aanleg van infrastructuur in hun leefgebied en door stroperij waar grote Aziatische criminele netwerken bij zijn betrokken.

Dat maakte WWF-Guianas gisteren, 29 november, bekend op de Internationale dag van de Jaguar. Over de bedreigde jaguar in Suriname is nog veel onbekend. Om een beter beeld te krijgen van de leefgebieden worden op diverse plekken cameravallen opgehangen. Dit zijn camera’s aan bijvoorbeeld bomen die fotograferen, zodra er dieren voorbij komen. Door de patronen op de vacht kunnen onderzoekers individuele jaguars herkennen en hun leefgebied vaststellen.

Gerichter beschermen

Naast het onderzoek met de cameravallen worden ook aantallen prooidieren van jaguars in diverse gebieden geschat. Ook dit geeft inzicht in leefgebieden van de jaguar. De uitkomsten van het onderzoek leveren een schat aan informatie op om samen met de overheid en partnerorganisaties de jaguar gerichter te kunnen beschermen. Het project wordt uitgevoerd in onder meer Curuni, Galibi, Peperpot, Santigron en langs de Coesewijne. Hier worden ook de menselijke activiteiten in kaart worden gebracht. Samenwerking met lokale gemeenschappen neemt een belangrijke plaats in in het project.

De jaguar dreigt het lot van de tijgers in Azië achterna te gaan. De tijger wordt met uitsterven bedreigd door verlies van leefgebied en stroperij voor traditionele Chinese medicijnen. Tijgers zijn inmiddels zeer zeldzaam geworden en ze worden beter beschermd, waardoor Aziatische criminele netwerken hun blik nu richten op jaguars. Gestroopte jaguars worden onder meer verwerkt tot een pasta waar allerlei geneeskrachtige werkingen aan worden toegekend. Er is echter nooit enig bewijs geleverd dat de jaguarpasta ziekten geneest.

Infrastructuur

Door de aanleg van wegen in leefgebieden van de jaguar wordt het voor stropers ook steeds eenvoudiger om op de roofdieren te jagen. Als jaguars verdwijnen uit een gebied kan dat grote gevolgen hebben voor lokale gemeenschappen. Het aantal prooidieren wordt dan niet meer in toom gehouden door jaguars, waardoor deze grazers fors toenemen en hele oogsten kunnen vernielen.

In het nieuw jaguarproject werkt WWF-Guianas samen met onder meer Amazon Conservation Team (ACT) Suriname, Conservation Internatonal, de Anton de Kom Universiteit (ADEK), het Nationaal Herbarium en Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Zo worden ACT Rangers getraind in het herkennen van individuele jaguars en hun leefgebied. En jachtopzieners trainen lokale gemeenschappen in management van het wild in hun bos.

Latijns-Amerika

Het monitoringsproject past in de nieuwe jaguarstrategie van WWF in Latijns-Amerika. Het doel is om de jaguar beter te beschermen door het creëren van een netwerk van leefgebieden die met elkaar worden verbonden door corridors. Deze leefgebieden liggen verspreid over veertien landen, waaronder Suriname en Guyana. Het doel is de achteruitgang van de jaguarpopulaties in 2030 te stoppen en deze zelfs te herstellen. Lokale gemeenschappen worden nauw betrokken door het stimuleren van landbouw en herstel van gemeenschapsbossen, waardoor zij beter kunnen samenleven met jaguars.