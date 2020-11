Deze auto kwam vanmorgen in een trens langs de weg terecht. Dit gebeurde in het westen van Suriname en wel te Nickerie. De bestuurster reed rond 09.30u in de ochtend, over de Beatrixweg en zou de controle over het stuur verloren hebben.

De vrouw kwam reed hierna zo in een diepe trens. Ze kwam gelukkig met de schrik vrij en kon het voertuig veilig verlaten. Eem bergingsbedrijf moest worden ingeschakeld om het voertuig uit het water te halen.