Technische storing DSB Internet Banking en mobile app

De Surinaamsche Bank N.V. heeft vanaf vrijdag last van een technische storing waardoor er een vertraging in de verwerking van lokale overboekingen via Internet Banking en de Mobile Banking app is ontstaan. Dat heeft de bank in Suriname vandaag bekend gemaakt.

Gebruikers klagen al sinds het weekend over problemen bij het doen van online bankzaken. Ook geldautomaten doen het op sommige plaatsen niet, zoals te zien is op de foto.

“Intrabancaire overmakingen, van DSB naar DSB, worden uiterlijk de volgende werkdag verwerkt. Opdrachten die afgelopen vrijdag zijn aangeboden via Internet Banking of de Mobile Banking app zijn reeds verwerkt of worden uiterlijk vandaag verwerkt” meldt de bank.

De bestaande afspraken inzake verwerkingstijden voor lokale en internationale opdrachten blijven volgens de bank ongewijzigd.