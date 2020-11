Succesvolle zesde editie van ‘Koken voor ouderen’ in Den Haag

Op zondag 29 november werd de zesde editie van ‘Koken voor ouderen’ in Den Haag gehouden. Ondernemers en jongeren hebben 500 maaltijden door heel Den Haag bezorgd en spreken van een succesvolle editie.

In verband met de huidige gezondheidsmaatregelen, was het een speciale ‘delivery en afhaal’ editie van ‘Koken voor ouderen’. Circa 50 vrijwilligers waren opgetrommeld om de maaltijden te bereiden en te bezorgen. De Haagse ondernemers hebben zich massaal ingezet en hebben samen met vele donateurs het initiatief financieel gedragen.

Noemenswaardig is dat Surinaams-Nederlandse politici zoals wethouder Kavita Parbhudayal, raadslid Janice Roopram en raadslid Kavish Partiman ook aanwezig waren, om de ondernemers en jongeren een hart onder de riem te steken.

Het teruggeven (Giving Back) aan de ouderen staat volgens initiatiefnemer Mairan Sewtahal centraal. “Samen met elkaar kunnen wij heel veel goeds terug doen voor ouderen” zegt hij.

“Het initiatief groeit uit haar voegen, de aanvragen kunnen wij momenteel niet aan. Ook krijgen wij verzoeken vanuit andere steden. Wij hopen ook dat andere organisaties het initiatief overnemen en zodoende ook de ouderen daar in watten leggen. We doen ons best om volgend jaar voor 1.000 ouderen te koken, verdeeld over 2 dagen” aldus Sewtahal.