SLM-toestel maakt ‘validation flight’ naar Schiphol voor ETOPS certificering

De Boeing 777 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) stond zondagavond klaar op de luchthaven Zanderij (FOTO), voor vertrek naar Nederland. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat zou gaan om een ‘ETOPS Validation flight for operating ETOPS on the PBM-AMS v.v. route‘.

Om 20.47u steeg de kist op vanaf Suriname en zette koers richting Schiphol. Volgens planning zal het gaan om een vlucht van circa 8,5 uur. Naar verwachting zal het toestel om 09.30u landen op Schiphol.

Deze ‘validation flight’ zou een van de laatste stappen zijn in het ETOPS certificeringstraject. Hierna is het toestel eindelijk gereed voor commercieel gebruik.