Overtollige ongebruikte medicijnen in Nederland gaan naar Suriname

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 20 procent van de uitgegeven medicatie niet gebruikt. Dit percentage staat gelijk aan vele honderden miljoenen euro’s per jaar. Deze overtollige medicatie kan in Nederland ingeleverd worden. Deze medicijnen van Nederlandse ziekenhuizen, zorginstellingen maar ook van burgers, vinden hun weg steeds vaker naar ziekenhuizen in Suriname.

Het gaat daarbij om grote voorraden ongebruikte Nederlandse medicijnen, die goed gecontroleerd worden en nog heel goed bruikbaar zijn, meldt Breda Vandaag. In Breda worden deze medicijnen ingezameld door Logistics Community Brabant (LCB) en het Rode Kruis Midden- en West-Brabant met als doel om medicijnverspilling tegen te gaan.

In Suriname kampen ziekenhuizen met schaarste aan medicijnen, waardoor elke zending van bruikbare en goed gecontroleerde geneesmiddelen momenteel van harte welkom is. De Surinaamse minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, heeft afgelopen week een grote voorraad van deze ongebruikte Nederlandse medicijnen in ontvangst genomen.

De overhandigde voorraad Nederlandse medicijnen is bedoeld als een geschenkzending voor Suriname. Deze ongebruikte medicijnen gaan vervolgens naar ziekenhuizen in Suriname, waaronder ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar ze hard nodig zijn!